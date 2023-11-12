Михаил Мудрик второй раз подряд после повреждения начинает в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Ман Сити на "Футбол 24", стартовал в 18:30. Лондонцы больше нравятся на первых минутах. Так, на 25 секунде Джексон покатил на Джеймса, чью попытку заблокировал Гвардиол. Активные Палмер и Галлахер тоже прикладывались. Зато Манчестер Сити очень спокойно втягивался в игру под активным прессингом Челси. Альварес первым у гостей пробил на 16 минуте, затем отдал Гвардиолу под премьерный выстрел в створ ворот.

Челси – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча – Мудрик не меняет роль

А потом Холанд забил очередной легкий гол в гостевом матче против так называемого клуба топ-6. Кукурелья зачем-то потянул норвежца за футболку, а тот красиво упал. Перед тем Галлахер упал на чужой половине после столкновения с Диашем, плюс еще двое "синих" упали в своей штрафной. Однако Энтони Тейлор без колебаний указал на 11-метровую отметку. Почеттино повторы пересмотрел и помахал пальчиком, мол, не согласен с решением судьи.

Челси, в отличие от МЮ в недавнем манчестерском дерби, быстро проявил характер. Опасный штрафной заработали. Джеймс классно бахнул метров с 25 – Эдерсон в эффектном прыжке одной рукой перевел на угловой. Однако это была только отсрочка приговора. Галлахер мягко набросил на ближнюю стойку, Силва почему-то оказался совсем без опеки. Тьяго выскочил из-за спины Холанда и прошил Эдерсона. Четвёртый в истории АПЛ после Виндаса, Шерингема и Гиггза, кто забил в возрасте после 39 лет.

Контрпрессинг Почеттино качественно сработал на 37 минуте. Санчес выбил в поле, Диаш проиграл подбор, лондонцы быстро перехватили. Палмер развернул справа, Гвардиол на ровном месте оставил снаряд Джеймсу, прострел которого в пустые ворота перевёл Стерлинг. Перед тем, к слову, была ударная трехминутка имени Фодена. Сначала у англичанина сорвался мяч с ноги и полетел под левую стойку, откуда Холанд пытался замкнуть. А затем сам Фил выкручивал в том же направлении, но уже из пределов штрафной – сантиметры отделили от взятия ворот.

После пропущенного уже Холанд выскочил из-за спины Силвы, но Санчес блестяще парировал мощный удар. Бернарду Силва не обиделся на норвежца из-за зря потраченного ассиста, а создал еще один классный момент за минуту. Как можно оставлять португальцу после розыгрыша углового настолько много времени и пространства?! Ну, и центральные защитники сыграли не лучше. Банально выпустили Аканджи расстреливать Санчеса. Последним на 45+7 пробивал Джексон (в блок). Это Стерлинг элегантно ответил Уокеру, накручивавшему Рахима финтами в центре поля не без наглости.

На старте второй половины раскатывает Ман Сити на контре. Холанд сам начал, сам завершил ее. Фоден покатил на правый фланг, Альварес на дальнюю, Эрлинг закатил мячик совсем издевательски – задницей. Альварес мог увеличивать преимущество, Санчес на месте. Пенальти на Холанде на самом деле было не таким однозначным. Ведь и сам Эрлинг тянул за футболку Кукурелью. Доку вдохновился тем примером и упал, когда рука Джеймса нежно погладила за его плечо. Желтая за симуляцию на этот раз. Жереми разогнал еще одну контру, легко качнул Дисаси, но прошить вратаря не сумел. На этом все для вингера Ман Сити. На 59 минуте вместо Доку выходит Грилиш, который больше подходит для контроля и успокоения игры.

Палмер божит. Воспитанник Сити прошел Бернарду, Родри и Диаша, однако Эдерсон далеко вышел и перекрыл все варианты обстрела. Как только Мудрик вышел на 65 минуте, Эдерсон присел на газон и просит помощи врачей. Михаил, что интересно, заменил Энцо. Рискованный ход на обострение. Гюсто также заменил Джеймса. Мудрик сразу же берёт игру на себя, стягивает 2-3 опекунов и отдаёт немного назад. Галлахер стреляет, сейв Эдерсона перед собой, Джексон на добивании избегает офсайда и находит щель между перчатками голкипера.

Родри ценой желтой сорвал быструю атаку Челси, а сейчас еще и привозит обрезкой возле своей штрафной. Стерлинг классно перехватил и отдал, Гюсто получил кучу времени на размышления, но дал выше. Мудрик неплохо запрессинговал, Эдерсон панически выбил, снаряд попал в руку Уокера, для судьи Тейлора такой гандбол – не пенальти. У гостей 42 касания в чужой штрафной против 19, которые позволили лондонцам. Ковачич заменил Альвареса. Пеп неожиданно признает, что победу уже не вырвать? Вроде бы и сами игроки Челси в это поверили, а зря.

Покатали на фланге Мудрика манчестерцы, Холанд сбросил под удар Ковачичу – блок. Однако тут как тут набежал Родри, который с рикошетом от ноги Силвы использовал слив себе на пользу. Стерлинг подал в штрафную с правого края, Броя на паузе технично дал Диашу себя скосить. Чистый 11-метровый на 90+5. Палмер чётко и твёрдо. Реализовал Коул уже 4 пенальти за Челси! Это 4:4, фантастика.

На последних минутах уже было больше стычек и выяснения отношений, чем футбола. Палмер решил послушать, как бывшие партнеры планируют разыграть заключительный стандарт, но Холанд резко оттолкнул молодого наглеца. Почеттино не только набросился на судью после финального свистка, но и не пожал руку Гвардиоле. Челси выходит на 10 место, набирая 16 пунктов. Ман Сити (28 баллов) с минимальным 1-очковым отрывом от Ливерпуля и Арсенала уходит на последнюю международную паузу в этом году.

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