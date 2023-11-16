"З ним усе не дуже добре. Меддісон вибув із травмою гомілкостопа, а наступного дня він щось відчув, тому ми відправили його на обстеження. Ймовірно, до наступного року його не буде з нами", – наводить слова Постекоглу видання The Athletic.

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Варто зазначити, Джеймс травмувався у першому таймі поєдинку проти Челсі (6 листопада). Тоді ж травмувався і Мікі ван де Вен. На операцію очікує ще й нападник "шпор" Рішарлісон.

Нагадаємо, що Меддісон влітку 2023-го приєднався до Тоттенхема, провів 12 матчів за "шпор", в яких відзначився 3 голами та 5 асистами.

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