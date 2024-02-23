Наставник Марселя скромно оценил триумф в противостоянии с Шахтером: "Это был хороший первый шаг"
Главный тренер Марселя Жан-Луи Гассе поделился эмоциями от победы над Шахтером в ответном матче Лиги Европы.
"Нам нужно было пройти в следующий раунд любой ценой. Это было очень важно для всех. Было важно, что мы подняли толпу и завели ее за собой. Мы не собираемся останавливаться на этой стадии.
Марсель – Шахтер: пресс-конференция Пушича – о главной причине вылета из ЛЕ и козыре соперника
Нам нужно вернуться на тот уровень, на котором должен быть такой клуб, как Марсель в чемпионате. Это был хороший первый шаг, но впереди еще 12 матчей в национальном первенстве и, надеюсь, еще несколько в Европе", – приводит слова Гассе официальный сайт УЕФА.
Заметим, что Шахтер прекратил участие в еврокубках, вылетев от Марселя в Лиге Европы. Первая встреча завершилась ничьей (2:2), а в ответном матче французы оказались сильнее (1:3).
Шахтер проиграл Марселю и вылетел из ЛЕ – Украина потеряла последнюю команду в еврокубках, Обамеянг написал историю