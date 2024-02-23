"Нам нужно было пройти в следующий раунд любой ценой. Это было очень важно для всех. Было важно, что мы подняли толпу и завели ее за собой. Мы не собираемся останавливаться на этой стадии.

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Нам нужно вернуться на тот уровень, на котором должен быть такой клуб, как Марсель в чемпионате. Это был хороший первый шаг, но впереди еще 12 матчей в национальном первенстве и, надеюсь, еще несколько в Европе", – приводит слова Гассе официальный сайт УЕФА.

Заметим, что Шахтер прекратил участие в еврокубках, вылетев от Марселя в Лиге Европы. Первая встреча завершилась ничьей (2:2), а в ответном матче французы оказались сильнее (1:3).

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