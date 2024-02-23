Наставник Марселя скромно оцінив тріумф у протистоянні з Шахтарем: "Це був хороший перший крок"
Головний тренер Марселя Жан-Луї Гассе поділився емоціями від перемоги над Шахтарем у матчі-відповіді Ліги Європи.
"Нам потрібно було пройти в наступний раунд за будь-яку ціну. Це було дуже важливо для всіх. Було важливо, що ми підняли натовп і завели його за собою. Ми не збираємося зупинятися на цій стадії.
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Нам потрібно повернутися на той рівень, на якому повинен бути такий клуб, як Марсель у чемпіонаті. Це був хороший перший крок, але попереду ще 12 матчів у національній першості і, сподіваюся, ще кілька в Європі", – наводить слова Гассе офіційний сайт УЄФА.
Зауважимо, що Шахтар припинив участь у єврокубках, вилетівши від Марселя в Лізі Європи. Перша зустріч завершилась нічиєю (2:2), а у матчі-відповіді французи виявились сильнішими (1:3).
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