"Нам потрібно було пройти в наступний раунд за будь-яку ціну. Це було дуже важливо для всіх. Було важливо, що ми підняли натовп і завели його за собою. Ми не збираємося зупинятися на цій стадії.

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Нам потрібно повернутися на той рівень, на якому повинен бути такий клуб, як Марсель у чемпіонаті. Це був хороший перший крок, але попереду ще 12 матчів у національній першості і, сподіваюся, ще кілька в Європі", – наводить слова Гассе офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, що Шахтар припинив участь у єврокубках, вилетівши від Марселя в Лізі Європи. Перша зустріч завершилась нічиєю (2:2), а у матчі-відповіді французи виявились сильнішими (1:3).

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