Наставник Марселя назвал срок восстановления Малиновского
Главный тренер Марселя Игорь Тудор дал хорошие новости о здоровье Руслана Малиновского.
Малиновский неожиданно не попал в заявку Марселя на матч с Осером. Инсайдеры сообщили, что украинец повредил голеностоп на тренировке. Камеры во время игры выхватили Руслана на трибунах.
Малиновский травмировался – Марсель пропустил чудо-гол, но вырвал победу над Осером и сократил отставание от ПСЖ
"Малиновский получил легкую травму. Думаю, это история на 2-3 дня", – сказал Игорь Тудор после матча. То есть можно рассчитывать на скорейшее возвращение Руслана в состав.
Марсель вырвал победу над Осером и восстановил призрачную чемпионскую интригу во Франции (5 очков отставания от ПСЖ). Через неделю тяжелое сражение с Лансом, который идет на третьем месте.