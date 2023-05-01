Малиновский неожиданно не попал в заявку Марселя на матч с Осером. Инсайдеры сообщили, что украинец повредил голеностоп на тренировке. Камеры во время игры выхватили Руслана на трибунах.

Малиновский травмировался – Марсель пропустил чудо-гол, но вырвал победу над Осером и сократил отставание от ПСЖ

"Малиновский получил легкую травму. Думаю, это история на 2-3 дня", – сказал Игорь Тудор после матча. То есть можно рассчитывать на скорейшее возвращение Руслана в состав.

Марсель вырвал победу над Осером и восстановил призрачную чемпионскую интригу во Франции (5 очков отставания от ПСЖ). Через неделю тяжелое сражение с Лансом, который идет на третьем месте.