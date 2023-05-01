Наставник Марселя назвав термін відновлення Маліновського
Головний тренер Марселя Ігор Тудор дав хороші новини щодо здоров'я Руслана Маліновського.
Маліновський несподівано не потрапив у заявку Марселя на матч з Осером. Інсайдери повідомили, що українець пошкодив гомілкостоп на тренуванні. Камери під час гри вихопили Руслана на трибунах.
Маліновський травмувався – Марсель пропустив диво-гол, але вирвав перемогу над Осером і скоротив відставання від ПСЖ
"Маліновський отримав легку травму. Думаю, це історія на 2-3 дні", – сказав Ігор Тудор після матчу. Тобто можна розраховувати на швидке повернення Руслана в склад.
Марсель вирвав перемогу над Осером і відновив примарну чемпіонську інтригу у Франції (5 очок відставання від ПСЖ). Через тиждень важка битва з Лансом, який йде на третьому місці.