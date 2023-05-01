Маліновський несподівано не потрапив у заявку Марселя на матч з Осером. Інсайдери повідомили, що українець пошкодив гомілкостоп на тренуванні. Камери під час гри вихопили Руслана на трибунах.

Маліновський травмувався – Марсель пропустив диво-гол, але вирвав перемогу над Осером і скоротив відставання від ПСЖ

"Маліновський отримав легку травму. Думаю, це історія на 2-3 дні", – сказав Ігор Тудор після матчу. Тобто можна розраховувати на швидке повернення Руслана в склад.

Марсель вирвав перемогу над Осером і відновив примарну чемпіонську інтригу у Франції (5 очок відставання від ПСЖ). Через тиждень важка битва з Лансом, який йде на третьому місці.