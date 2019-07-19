Наставник Лиона надеется, что Фекир как можно быстрее покинет команду

Главный тренер Лиона Сильвиньо прокомментировал возможный трансфер хавбека команды Набиля Фекира.

"Мы не контролируем ситуацию. Фекир ведет переговоры о трансфере, но мы не знаем, когда все решится. Для него и для клуба будет лучше, чтобы это произошло как можно быстрее.

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Конечно, мы будем скучать, если он уйдет. Набиль – замечательный игрок, у него образцовая техника. Приятно смотреть, как он играет", – цитирует Сильвиньо Goal.com.

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Ранее сообщалось, что Бетис договорился о переходе Фекира. В прошлом сезоне 26-летний игрок провел 38 поединков в футболке "ткачей", забив 12 голов и сделав 9 асистов.