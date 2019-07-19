Наставник Ліона сподівається, що Фекір якнайшвидше покине команду

Ліга Європи — 18 лип 3311
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Ліга Європи 2019/20, 1-й раунд кваліфікації: результати матчів-відповідей – голи та фіаско українців
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Красивий дебютний асист та гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брусапорто – 9:0Італія — 18 лип 3648
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Маліновський забив гол та віддав асист за Аталанту в дебютному матчіІталія — 18 лип 11726
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Коноплянка у Фенербахче: на українця претендують і інші клуби, переговори тривають, – журналістНімеччина — 18 лип 1570
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Перший після Роналду за зарплатою, маленька сума відступних – головні мільйони з трансферу Де Лігта в ЮвентусІталія — 18 лип 2318