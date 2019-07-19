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Наставник Ліона сподівається, що Фекір якнайшвидше покине команду

06:00 242 Читать на русском
Наставник Ліона сподівається, що Фекір якнайшвидше покине команду
Набіль Фекір / Reuters

Головний тренер Ліона Сільвінью прокоментував потенційний трансфер хавбека команди Набіля Фекіра.

"Ми не контролюємо ситуацію. Набіль Фекір веде переговори про трансфер, але ми не знаємо, коли все вирішиться. Для нього і для клубу буде краще, щоб це сталося якомога швидше.

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Звичайно, ми будемо сумувати, якщо він піде. Набіль – чудовий гравець, у нього зразкова техніка. Приємно дивитися, як він грає", – цитує Сільвінью Goal.com.

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Раніше повідомлялось, що Бетіс домовився щодо переходу Фекіра. У минулому сезоні 26-річний гравець провів 38 поєдинків у футболці "ткачів", забивши 12 голів і зробивши 9 асистов.

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Теги
Трансфери Франція Набіль Фекір Набіль Фекір Ліон Ліон Сільвінью Сільвінью
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