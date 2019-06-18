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Фекир определился с приоритетом, – президент Лиона

21:42 96 Читати українською
Фекир определился с приоритетом, – президент Лиона
Набиль Фекир / AFP

Атакующий полузащитник французского Лиона Набиль Фекир в летнее трансферное окно может покинуть команду.

Президент "ткачей" Жан-Мишель Ола подтвердил, что готов отпустить лидера Лиона летом, сообщает Get French Football News.

"Каких-либо новостей у меня нет. Последнее известие, связанное с ним – награждение орденом Почетного легиона сборной Франции с Фекиром в составе на Елисейских полях.

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Его приоритет – уйти из клуба. Мы открыты для переговоров, мы приоткрыли двери для Набиля, но пока никаких предложений по нему нет", – заявил функционер.

Отметим, что Набиль Фекир в сезоне 2018/19 провел в чемпионате Франции 29 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Прошлым летом он едва не перешел в Ливерпуль, но трансфер сорвался в последний момент из-за травмы атакующего хавбека.

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Теги
Набиль Фекир Набиль Фекир Лион Лион Франция Жан-Мишель Ола
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