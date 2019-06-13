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Атлетико попытался приобрести Ло Чельсо – сумма не впечатлила Бетис

14:48 38 Читати українською
Атлетико попытался приобрести Ло Чельсо – сумма не впечатлила Бетис
Джованни Ло Чельсо / Фото Reuters

Полузащитник Бетиса Джованни Ло Чельсо мог продолжить карьеру в мадридском гранде.

Руководство Атлетико осуществило неудачную попытку подписать Джованни Ло Чельсо, сообщает AS со ссылкой на Estadio Deportivo.

Ло Чельсо изъявил желание перейти в Тоттенхэм

Несколько недель назад "матрасники" предложили Бетису 55 млн евро за талантливого хавбека, боссы "огурцов" отказались, мотивируя это недооценкой их игрока.

Ранее была информация, что лондонский Тоттенхэм приготовил 60 млн евро за 23-летнего аргентинца.

В прошлом сезоне Ла Лиги Ло Чельсо провел 32 матча, в которых отметился 9-ю голами и 6-ю ассистами.

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