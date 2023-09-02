"Я никогда не объявляю стартовый состав и подобные решения. Я дал Трубину несколько недель, чтобы привыкнуть ко всему, обрести уверенность и общение с одноклубниками, что, на мой взгляд, очень важно.

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Самуэл Соареш показывает, что готов играть за Бенфику. Сейчас мы имеем ситуацию в воротах, где есть новая энергия. Трубин очень качественный игрок, у него есть опыт игры в Лиге чемпионов с разницей в несколько дней между матчами. Я всегда ищу правильный момент, чтобы игроки могли действовать.

Эти трансферы всегда долгосрочные. Мы нанимаем этих игроков, ведь они нас убедили – поэтому они подписывают контракты на четыре, пять или шесть лет. Начало всегда особенное и зависит от состава игрока и ситуации в команде. Трубин очень хороший вратарь, мы в него верим. Сейчас ситуация в воротах понятна на 100%", – цитирует Шмидта официальный сайт Бенфики.

Напомним, Трубин перебрался в Бенфику в начале августа, однако пока не сыграл за новую команду ни одного поединка. Дебютировать за "орлов" Анатолий сможет уже сегодня, 2 сентября, в домашнем матче против Витории Гимараэш.

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