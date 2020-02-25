Наставник Бенфики Лаге: Наши амбиции – это победа над Шахтером и выход в следующий этап ЛЕ

Главный тренер Бенфики Бруно Лаге заявил, что его команда готова к матчу 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

"Каждый футболист нашей команды отдается на сто процентов. Я это вижу и на тренировках, и во время поединков.

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Сейчас мы сохраняем первое место в чемпионате, поэтому теперь все мысли только о Шахтере. Наши амбиции – это победа над дончанами и выход в следующий этап ЛЕ", – цитирует Бруно Лаге пресс-служба лиссабонцев.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Бенфика сыграет против Шахтера состоится уже в четверг, 27 февраля, в Лиссабоне. Первый матч этого противостояния в Харькове завершился победой "горняков" (2:1).

Добавим, что этот матч будет судить фартовый для "горняков" арбитр Бьорн Кюйперс, который, кстати, показал Андрею Шевченко единственную красную карточку в его карьере.

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