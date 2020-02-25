Наставник Бенфіки Лаге: Наші амбіції – це перемога над Шахтарем і вихід до наступного етапу ЛЄ

Головний тренер Бенфіки Бруно Лаге заявив, що його команда готова до матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

"Кожен футболіст нашої команди віддається на сто відсотків. Я це бачу і на тренуваннях, і під час поєдинків.

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Наразі ми зберігаємо першу сходинку у чемпіонаті, тому тепер всі думки – тільки про Шахтар. Наші амбіції – це перемога над донеччанами і вихід до наступного етапу ЛЄ", – цитує Бруно Лаге прес-служба лісабонців.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому Бенфіка зіграє проти Шахтаря відбудеться вже у четвер, 27 лютого, в Лісабоні. Перший матч цього протистояння у Харкові завершився перемогою "гірників" (2:1).

Додамо, що цей матч судитиме фартовий для "гірників" арбітр Бйорн Кюйперс, який, до речі, показав Андрію Шевченку єдину червону картку в його кар'єрі.

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