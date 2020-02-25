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Бенфика – Шахтер: матч будет судить арбитр, который показал Шевченко единственную красную карточку в его карьере

12:17 14 Читати українською
Бенфика – Шахтер: матч будет судить арбитр, который показал Шевченко единственную красную карточку в его карьере
Бьорн Кюйперс / Getty images

Главным арбитром матча 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Бенфикой будет Бьорн Кюйперс.

 

Матч плей-офф Лиги Европы Бенфика – Шахтер будет судить нидерландский арбитр Бьорн Кюйперс, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Украинский фанатам Кюйперс известен тем, что показал Шевченко красную карточку, которая была единственной в карьере форварда. Произошло это в матче Лиги Европы 2010/11 Динамо – Брага, который закончился со счетом 1:1.

А вот для "горняков" Кюйперс является фартовым. С ним "горняки" побеждали Рапид (плей-офф ЛЧ 2015/16), московский ЦСКА (1/8 финала Кубка УЕФА 2008/09) и играли вничью с Лионом (групповой этап ЛЧ 2018/19). Впрочем, Кюйперс судил и матч против Севильи, который "горняки" проиграли со счетом 1:3 (1/2 финала Лиги Европы 2015/16).

Бенфика перед решающей битвой с Шахтером прервала серию неудач

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Бенфика сыграет против Шахтера состоится уже в четверг, 27 января, в Лиссабоне. Первый матч этого противостояния в Харькове завершился победой "горняков" (2:1).

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