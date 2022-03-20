Главный тренер Венеции Паоло Дзанетти не сдерживал эмоций после удаления Тома Анри в матче 30-го тура Серии А.

Венеция проигрывала Сампдории со счетом 2:0, когда на последних минутах Тома Анри получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве на заключительные минуты игры.

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Нервы не выдержали у наставника "крылатых львов" Паоло Дзанетти. Тренер подскочил к игроку, когда тот покинул границы поля, взял его за воротничок футболки и толкнул, взывая на подопечного. Скорее всего, наставник также дисквалифицируется, поскольку его поведение зафиксировала камера.

Добавим, что Венеция так и не смогла забить хотя бы гол и проиграла Сампдории (0:2). Украинец Владислав Супряга даже не попал в заявку генуэзцев.

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