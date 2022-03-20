Головний тренер Венеції Паоло Дзанетті не стримував емоцій після вилучення Тома Анрі у матчі 30-го туру Серії А.

Венеція програвала Сампдорії з рахунком 2:0, коли на останніх хвилинах Тома Анрі отримав другу жовту картку та залишив команду у меншості на заключні хвилини гри.

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Нерви не витримали у наставника "крилатих левів" Паоло Дзанетті. Тренер підскочив до гравця, коли той покинув межі поля, взяв його за комірець футболки та штовхнув, волаючи на підопічного. Скоріш за все, наставника також дискваліфікують, оскільки його поведінку зафіксувала камера.

Додамо, що Венеція так і не змогла забити бодай гол та програла Сампдорії (0:2). Українець Владислав Супряга навіть не потрапив до заявки генуезців.

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