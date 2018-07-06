Андронов – об экс-голкипере Карпат: Он знал, на что шел, публично поддерживая Россию

Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал ситуацию вокруг экс-голкипера юношеской команды Карпат Михаила Готры.

"Немного удивляют коллеги, ринувшиеся защищать *видимо* экс-вратаря Карпат Михаила Готру. Его выгнали из клуба за поддержку сборной России в Инстаграме.

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Нет, я сам за парня с мнением. И мне приятно, что он болел за нас. Но!!!



С 2014-го года у Михаила была масса оказий узнать, как реагирует на подобное украинский социум (назовем это так). За последнюю только неделю – Левченко, Коньков и Алиев. Каждого облили дерьмом.



Не стоит защищать Михаила – он знал, на что шел.

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Еще более удивляет то, что коллеги не могут понять одной простой вещи – отношение украинского социума сейчас к России и всему (!) что с ней связано – не такое же, как у них к Украине. Они могут ее любить, как я, и даже сильнее. Но они не могут требовать такого же отношения к себе. Это не в России Украину признали страной-агрессором, а ровно наоборот. И никого там не интересует, что по этому поводу думают Уткин, Андронов или Колымаго-Петровский. Ни-ко-го.



Михаил Готра публично и открыто поддержал сборную страны, которую его страна признала агрессором. Он не первый и не последний. Женю Селезнева не вызывали в сборную до тех пор, пока он не покинул Кубань. Толю Тимощука почти прокляли. Даже Тарасу Михалику, перешедшему в Локо до 2014-го – достаётся.



Это так. Это факт. И иначе – не будет.

И министр их украинского спорта все делает правильно в своем кресле, и Карпаты все сделали правильно со своей позиции. Иначе могло быть только хуже.



Каждый из нас имеет право на позицию. Но каждый знает (уже) что за это можно и "заплатить".



Но одну вещь понимать надо четко. Отношение внутри Украины к России нескоро будет таким же, как отношение внутри России к Украине. Возможно, не при нашей жизни.



И лучше не лезть в чужие дела, не провоцировать лишний раз на тонком льду. Своих – достаточно.



Михаил как-нибудь разберется без нас. Своим публичным влезанием в это дело с оценками мы можем сделать только хуже. lose-lose situation", – написав Андронов у Телеграм.