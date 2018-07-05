"Я не буду судиться с Карпатами": голкипер, которого изгнали из-за поддержки России, взял паузу, у россиян – своя инфа

Скандал вокруг экс-голкипера юношеской команды Карпат Михаила Готры разгорается все больше и уже вышел за пределы Украины. "Футбол 24" дозвонился до опального игрока.

Напомним, что во время матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании Михаил Готра не скрывал симпатий к хозяевам Мундиаля.

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В своем Instagram голкипер выложил фото с "усами надежды" и российским триколором, имея в виду главного тренера Станислава Черчесова. А после решающего сейва Игоря Акинфеева в серии пенальти изложил еще одно фото.

На аватаре Михаила Готры в ВКонтакте - фото с Красной площади в Москве, в альбоме - еще несколько характерных фотографий, сделанных уже в период войны.

О том, что Карпаты прекратили сотрудничество со своим голкипером, считая его поведение аморальным, первым сообщил сайт болельщиков "зелено-белых".

В разговоре с "Футбол 24" представители футбольного клуба Карпаты четко и лаконично подтвердили: контракт с Готрой расторгнут. На просьбу рассказать об этой ситуации больше, вежливо отказали: не комментируем.

Между тем российский ресурс Sport24.ru утверждает, ссылаясь на источники, близкие к Михаилу Готре: голкипер будет подавать на Карпаты в суд.

Мишу обвинили в сепаратизме. Вице-президент клуба Олег Смалийчук узнал о том, что Готра праздновал победу сборной Росии над испанцами. Контракт разорвали на следующий день после того, как было опубликовано видео с празднованием. Сейчас идут разговоры с адвокатами по поводу правомерности данного шага со стороны руководства клуба. Пока никаких слов поддержки ни от кого не получали", – сказал российскому ресурсу их источник.

Сам же Михаил Готра опроверг информацию Sport24.ru. В короткой беседе с "Футбол 24" игрок заверил: "Я не буду судиться с Карпатами". Отвечать на другие вопросы пока отказывается.

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