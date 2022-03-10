"Роман Абрамович – одно из худших явлений, которое могло случиться с английским футболом. Его Челси создал гиперинфляцию. Он остановил таких гигантов, как Манчестер Юнайтед и Арсенал, но это случилось бы в любом случае, потому что модели владения клубами менялись.

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Из-за него футбол стал финансово нежизнеспособным. Наследие Абрамовича в Челси – потрясающее, а для футбола в Англии – ужасно. Все, что Абрамович сделал, это создал гиперинфляцию, уничтожившую игру", – цитирует бывшего владельца Кристал Пелас Саймона Джордана Talksport.

Напомним, скандальному миллиардеру пришлось попрощаться со своим детищем из-за войны, которую Россия начала на территории Украины. Абрамович уже передал управление клубом благотворительному фонду и объявил, что продает Челси.

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