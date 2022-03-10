Роман Абрамович змушений продати Челсі через війну в Україні. Росіянина критикують навіть колишні колеги.

"Роман Абрамович – одне з найгірших явищ, яке могло трапитися з англійським футболом. Його Челсі створив гіперінфляцію. Він зупинив таких гігантів, як Манчестер Юнайтед і Арсенал, але це б сталося у будь-якому випадку, тому що моделі володіння клубами змінювалися.

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Через нього футбол став фінансово нежиттєздатним. Спадщина Абрамовича в Челсі – приголомшлива, а для футболу в Англії – жахлива. Все, що Абрамович зробив, це створив гіперінфляцію, яка знищила гру", – цитує колишнього власника Крістал Пелас Саймона Джордана Talksport.

Нагадаємо, скандальному мільярдеру довелося попрощатися зі своїм дітищем через війну, яку Росія розпочала на території України. Абрамович уже передав управління клубом благодійному фонду та оголосив, що продає Челсі.

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