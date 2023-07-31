"Насилуют потенциал футбольной страны": Шуфрич-младший сравнил старт УПЛ с чемпионатом области
Бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич поделился мыслями относительно старта нового сезона элитного дивизиона.
"Мне жаль наш футбол. Имея такой потенциал, мы его убиваем дилетантским менеджментом.
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Неквалифицированные кадры просто насилуют потенциал футбольной страны. Первый тур чемпионата по уровню игры, скорости и конкурентности не сильно отличается от чемпионата Киевской области.
Уровень арбитров еще ниже уровня игроков. Телетрансляции на уровне любительских местных чемпионатов. Ни одного качественного футбольного медиа-ресурса. Только YouTube с ветеранами нашего футбольного ТВ что-то пытается выдать.
Ну и договорные матчи. Уже в первом туре был как минимум один ну оооочень странный матч. Смотрим дальше", – написал Шуфрич на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, первый тур УПЛ запомнился тремя удалениями (в Динамо, Заре и Кривбассе), провальной по качеству видеокартинкой матча между Рухом и Зарей на распиаренном львовским клубом YouTube-канале УПЛ-ТВ, вызвал судейский скандал из-за недовольства Вернидуба работой Ярослава Козыка и тому подобное.
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