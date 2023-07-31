"Мне жаль наш футбол. Имея такой потенциал, мы его убиваем дилетантским менеджментом.

"Над нами издеваются уже который год подряд": Вернидуб разнес судейство после поражения от Александрии

Неквалифицированные кадры просто насилуют потенциал футбольной страны. Первый тур чемпионата по уровню игры, скорости и конкурентности не сильно отличается от чемпионата Киевской области.

Уровень арбитров еще ниже уровня игроков. Телетрансляции на уровне любительских местных чемпионатов. Ни одного качественного футбольного медиа-ресурса. Только YouTube с ветеранами нашего футбольного ТВ что-то пытается выдать.

Ну и договорные матчи. Уже в первом туре был как минимум один ну оооочень странный матч. Смотрим дальше", – написал Шуфрич на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, первый тур УПЛ запомнился тремя удалениями (в Динамо, Заре и Кривбассе), провальной по качеству видеокартинкой матча между Рухом и Зарей на распиаренном львовским клубом YouTube-канале УПЛ-ТВ, вызвал судейский скандал из-за недовольства Вернидуба работой Ярослава Козыка и тому подобное.

УПЛ 2023/24 официально стартовала – зверский подкат на первой минуте и промах с метра в дерби Оболони против Колоса