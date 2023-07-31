"Мені шкода наш футбол. Маючи такий потенціал, ми його вбиваємо дилетантським менеджментом.

"Із нас знущаються уже який рік поспіль": Вернидуб розніс суддівство після поразки від Олександрії

Некваліфіковані кадри просто гвалтують потенціал футбольної країни. Перший тур чемпіонату за рівнем гри, швидкості та конкурентності не сильно відрізняється від чемпіонату Київської області.

Рівень арбітрів ще нижчий за рівень гравців. Телетрансляції на рівні аматорських місцевих чемпіонатів. Жодного якісного футбольного медіа-ресурсу. Лише YouTube із ветеранами нашого футбольного ТВ щось намагається видати.

Ну і договірні матчі. Вже у першому ж турі був як мінімум один ну дуууууже дивний матч. Дивимось далі", – написав Шуфрич на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, перший тур УПЛ запам'ятався трьома вилученнями (в Динамо, Зорі та Кривбасі), провальною за якістю відеокартинкою матчу між Рухом та Зорею на розпіареному львівським клубом YouTube-каналі УПЛ-ТБ, викликав суддівський скандал через невдоволення Вернидуба роботою Ярослава Козика тощо.

УПЛ 2023/24 офіційно стартувала – звірячий підкат на першій хвилині і промах з метра у дербі Оболоні проти Колоса