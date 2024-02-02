Мадридцы в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги благодаря дублю Хоселу "темно-синих" со счетом 2:0. Во время матча произошел инцидент между Беллингемом и Гринвудом.

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Как сообщает AS, полузащитник Реала в одном из эпизодов повернулся к Мейсону и вероятно назвал его "насильником". Хетафе просит Ла Лигу зафиксировать этот эпизод и проанализировать. Впрочем, клуб Гринвуда не собирается подавать жалобу в дисциплинарную комиссию.

Напомним, что английский форвард два года назад был обвинен в попытке изнасилования. Гринвуда арестовали и поместили под стражу, но затем все обвинения были сняты.

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