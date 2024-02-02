Реал уверенно обыграл Хетафе в матче 20-го тура Ла Лиги, а Андрей Лунин отметился эффектным сейвом. Смотрите видео голов и обзор игры Хетафе – Реал на "Футбол 24".

Реал остро начал – Винисиус не сумел пробить Сорию после выхода один на один. А вот Хоселу довольно просто забил, замкнув навес Лукаса Васкеса с фланга.

Лунин помог Реалу победить Хетафе – "сухой" матч, эффектный сейв украинца и дубль Хоселу вернули Мадрид на вершину

На старте второго тайма Хоселу оформил дубль, получив передачу от Винисиуса и точно пробив в дальний угол с линии штрафной. Лунин также поспособствовал "сухой" победе. После обрезки Чуамени Хетафе создал сумасшедший момент для Майораля, который расстреливал ворота Реала, но украинец умудрился перевести мяч в стойку.