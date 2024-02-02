"Ґвалтівник": Беллінгем ризикує отримати покарання через образу свого скандального земляка прямо на полі
Півзахисник Реала Джуд Беллінгем посперечався на полі з нападником Хетафе Мейсоном Грінвудом.
Мадридці в перенесеному матчі 20-го туру Ла Ліги завдяки дублю Хоселу "темно-синіх" з рахунком 2:0. Під час матчу стався інцидент між Беллінгемом та Грінвудом.
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Як повідомляє AS, півзахисник Реала в одному з епізодів повернувся до Мейсона і ймовірно назвав його "ґвалтівником". Хетафе просить Ла Лігу зафіксувати цей епізод та проаналізувати. Утім, клуб Грінвуда не збирається подавати скаргу у дисциплінарну комісію.
Нагадаємо, що англійський форвард два роки тому був звинувачений у спробі зґвалтування. Грінвуда заарештували та помістили під варту, але потім всі звинувачення були зняті.
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