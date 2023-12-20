Во вторник, 19 декабря, Челси прошёл Ньюкасл в четвертьфинале Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24" (1:1, 4:2 по пенальти).

Кубок английской лиги 2023/24. Четвертьфинал

Челси – Ньюкасл – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Мудрик, 90+2 – Уилсон, 16

Михаил Мудрик спас Челси от вылета из Кубка английской лиги. Ньюкасл усилиями Уилсона забил "синим" быстрый гол, и результат 1:0 в пользу "сорок" сохранялся почти до конца встречи. Положение исправил украинский левый вингер. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Мудрик подкараулил ошибку Триппьера в штрафной площади гостей и в одно касание переправил мяч в сетку ворот Дубравки. Третий гол украинца в сезоне.

Мудрик забил гол за Челси и реализовал победный пенальти, Эвертон без Миколенко вылетел: Кубок лиги, 1/4 финала

В серии пенальти Триппьер подтвердил свой статус антигероя противостояния, когда не сумел реализовать свой 11-метровый. В то же время Мудрик забил с точки, и его удар оказался последним ударом игрока Челси в серии. "Синие" идут дальше!