"Когда мы находились в подвале нашего дома, потрясение было настолько сильным, что любой шум держал нас в напряжении. Такой стресс переживаешь, особенно дети. Опасение было такое, что даже если ложка упадет – ты испугаешься. Дверь закрывается – ты вздрагиваешь. Каждый маленький шум, ты боишься, думаешь, что это ракета или бомба.

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Даже когда мы уехали из Украины, нас все пугало. Сейчас мы в Венгрии, но шок по-прежнему остался. Если слышишь шум или проезжает машина, пролетает вертолет – ты прислушиваешься. Есть эти опасения. Слава богу за последние несколько дней мы смогли выспаться, а напряжение и стресс понемногу исчезают.

В первый день, когда пытались попасть на вокзал, подъезжая поближе к станции, мы услышали взрывы. Они были где-то метрах в 500 от нас – сильные взрывы, два-три раза. Ты слышишь этот безумный шум, не знаешь, откуда он звучит, не понимаешь, куда идти. Мы видели взрывы, как рушатся дома. Это одна из самых страшных вещей, которые можно увидеть.

Наша жизнь была в настоящей опасности, поэтому мы решили уезжать как можно скорее. В Киеве возникла проблема с поездом, пришлось семь часов ждать на вокзале, прежде чем он смог ехать дальше. И тогда в столице было ожесточенное сражение, мы слышали взрывы с того места, где находились, не могли выйти из поезда.

Это был очень травматический опыт. Учитывая, что безопасность детей является первоочередной, мы просто должны были уехать из Украины. Мы прижились в Украине, но должны были оставить все позади. Это было только вопросом спасения нашей жизни. Надо было ехать с минимумом вещей, потому что не знаешь, в каких условиях будешь жить в пути. Мы ничего не паковали. Нам пришлось оставить все, над чем трудились десятилетиями. Должны были оставить все, чтобы быть в безопасности.

Это было трехдневное путешествие из Украины в Венгрию. Очень напряженная поездка. Мне пришлось уведомить руководство Шахтера перед отъездом. Они понимают, что все просто пытаются быть в безопасности. Они нас подбодряют. Все надеемся, что всему этому придет конец", – цитирует Оджимаду BBC.

Напомним, в Шахтере наставник работал с командами U-11 и U-13.

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