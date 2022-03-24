"Коли ми перебували у підвалі нашого будинку, потрясіння було настільки сильним, що будь-який шум тримав нас у напрузі. Такий стрес переживаєш, особливо діти. Побоювання було таке, що навіть якщо ложка впаде – ти злякаєшся. Двері зачиняються – ти здригаєшся. Кожен маленький шум, ти боїшся, думаєш, що це ракета чи бомба.

"Це злочинний вандалізм та варварство": Конопля – про те, як змінилось життя після нападу Росії

Навіть коли ми виїхали з України, нас все лякало. Зараз ми в Угорщині, але шок все ще є. Якщо чуєш якийсь шум або проїжджає машина, пролітає вертоліт – ти прислухаєшся. Маємо ці побоювання. Дякувати богу, за останні кілька днів ми змогли виспатися, а напруга і стрес потроху зникають.

Першого дня, коли намагалися потрапити на вокзал, під’їжджаючи ближче до станції, ми почули вибухи. Вони були десь метрів за 500 від нас – сильні вибухи, два-три рази. Ти чуєш цей шалений шум, не знаєш, звідки він лунає, не розумієш, куди йти. Ми бачили вибухи, як руйнуються будинки. Це одна з найстрашніших речей, які можна побачити.

Наше життя було у справжній небезпеці, тому ми вирішили виїжджати якомога швидше. У Києві виникла проблема з поїздом, довелося сім годин чекати на вокзалі, перш ніж він зміг їхати далі. І тоді в столиці був запеклий бій, ми чули вибухи з того місця, де перебували, не могли вийти з потяга.

Це був дуже травматичний досвід. Зважаючи на те, що безпека дітей є першочерговою, ми просто повинні були виїхати з України. Ми прижилися в Україні, але повинні були залишити все позаду. Це було лише питанням порятунку нашого життя. Треба було їхати з мінімумом речей, тому що не знаєш, в яких умовах житимеш у дорозі. Ми нічого не пакували. Нам довелося залишити все, над чим працювали десятиліттями. Повинні були залишити все, щоб бути в безпеці.

Це була триденна подорож з України до Угорщини. Дуже напружена поїздка. Мені довелося повідомити керівництво Шахтаря перед від’їздом. Вони розуміють, що всі просто намагаються бути у безпеці. Вони нас підбадьорюють. Всі сподіваємося, що всьому цьому прийде кінець", – цитує Оджімаду BBC.

Нагадаємо, у Шахтарі наставник працював із командами U-11 та U-13.

Росія напала на Україну: нещадний тролінг тупих окупантів, режим агресора просить УЄФА провести в себе Євро (LIVE)