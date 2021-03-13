"Я понимаю, что в Англии сложные погодные условия, но есть стадионы с хорошей травой. Мы играли в Лондоне против Арсенала, на Энфилде, на Олд Траффорд – везде трава лучше. Мы выступали в Будапеште в Лиге чемпионов, и там трава была невероятной – как красная дорожка.

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Наш персонал много работает, пытается найти решение, но трава очень плохая. Я не садовник и не могу это объяснить, но все действительно плохо. Мы должны найти решение для периода с октября по март, чтобы трава была как можно лучше. Это поможет избежать травм и показывать качественный футбол", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Добавим, что сегодня Манчестер Сити будет играть на чужом поле – в 22:00 начнется гостевой матч против Фулхэма.

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