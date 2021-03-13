"Я розумію, що в Англії складні погодні умови, але ж є стадіони з хорошою травою. Ми грали в Лондоні проти Арсенала, на Енфілді, на Олд Траффорд – всюди трава краща. Ми виступали в Будапешті в Лізі чемпіонів, і там трава була неймовірною – це наче червона доріжка.

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Наш персонал багато працює, намагається знайти рішення, але трава дуже погана. Я не садівник і не можу це пояснити, але все справді погано. Ми повинні знайти рішення для періоду з жовтня по березень, щоб трава була якомога кращою. Це допоможе уникнути травм і показувати якісніший футбол", – цитує Гвардіолу ВВС.

Додамо, що сьогодні Манчестер Сіті гратиме на чужому полі – о 22:00 розпочнеться гостьовий матч проти Фулхема.

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