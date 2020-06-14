toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ КОЛОС - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Наш план на игру сработал": Меликян нашел позитив в поражении Львова от Олимпика

11:53 19 Читати українською
"Наш план на игру сработал": Меликян нашел позитив в поражении Львова от Олимпика
Олимпик – Львов – 2:0 / ФК Олимпик

Главный тренер Львова Егише Меликян прокомментировал очередной проигрыш своей команды в чемпионате Украины.

53’ Максим Тейшейра
84’ Максим Тейшейра
 
53’ Максим Тейшейра
84’ Максим Тейшейра

"Проигрывать всегда неприятно. Конечно, нам хотелось взять три очка. Но постоянные переезды сказываются. Накапливается усталость и динамика игры теряется. Однако даже в этих условиях мы создавали моменты. Нам просто нужно было их реализовать.

Олимпик – Львов – 2:0 – видео голов и обзор матча

Наш план на игру сработал: мы заставили Олимпик идти в высокий прессинг и у нас появились свободные зоны впереди, получались быстрые атаки, но, опять же, подвела реализация. Зато соперник в этом компоненте преуспел. Но мы не падаем духом и будем готовиться к следующим матчам", – цитирует Меликяна официальный сайт Олимпика.

Напомним, победа позволила донецкой команде опередить Львов в турнирной таблице – Олимпик набрал 23 очка и находится на девятой строчке. Подопечные Егише Меликяна с 22-ю пунктами предпоследние.

Олимпик дома победил Львов – дончане прервали 10-матчевую безвыигрышную серию, Тейшейра забил шедевральный гол

blog_ava
"Возвращайся сильнее, мой капитан": Кадири эмоционально поддержал травмированного Сидорчука
08:55
219
Теги
Львов Львов УПЛ Егише Меликян Егише Меликян Олимпик - Львов Олимпик Олимпик
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
37
мин
Атлетик
14:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук