"Наш план на игру сработал": Меликян нашел позитив в поражении Львова от Олимпика

Главный тренер Львова Егише Меликян прокомментировал очередной проигрыш своей команды в чемпионате Украины.

"Проигрывать всегда неприятно. Конечно, нам хотелось взять три очка. Но постоянные переезды сказываются. Накапливается усталость и динамика игры теряется. Однако даже в этих условиях мы создавали моменты. Нам просто нужно было их реализовать.

Олимпик – Львов – 2:0 – видео голов и обзор матча

Наш план на игру сработал: мы заставили Олимпик идти в высокий прессинг и у нас появились свободные зоны впереди, получались быстрые атаки, но, опять же, подвела реализация. Зато соперник в этом компоненте преуспел. Но мы не падаем духом и будем готовиться к следующим матчам", – цитирует Меликяна официальный сайт Олимпика.

Напомним, победа позволила донецкой команде опередить Львов в турнирной таблице – Олимпик набрал 23 очка и находится на девятой строчке. Подопечные Егише Меликяна с 22-ю пунктами предпоследние.

Олимпик дома победил Львов – дончане прервали 10-матчевую безвыигрышную серию, Тейшейра забил шедевральный гол