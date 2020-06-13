Олимпик дома победил Львов – дончане прервали 10-матчевую безвыигрышную серию, Тейшейра забил шедевральный гол

Львов в матче 26-го тура УПЛ потерпел досадное выездное поражение от Олимпика (0:2).

Очная встреча между Львовом и Олимпиком должна была получиться интересной, ведь "горожане" не знали побед в пяти матчах подряд, а дончане – аж в десяти. Отступать уже было некуда, позади – Карпаты.

Лучше начали подопечные Егише Меликяна: на 4-й минуте Бопесу пробивал головой метров с трёх (Кичак спас), а на 5-й Альваро перебросил голкипера с фланга – Зотько вынес мяч с линии ворот! На 9-й минуте бразилец ещё и выстрелил с дистанции рядом с девяткой, а на 15-й после прострела Люльки ещё один удар нанёс Бопесу. Получилось неточно, потому что Жоэль бил с нерабочей ноги.

Олимпику удалось выровнять игру с 20-х минут, огрызнувшись несколькими моментами. В частности, парочку неточных выстрелов сделал Шахаба, а Сарнавскому пришлось регулярно выходить на перехват кроссов в штрафную. Львов огрызнулся на 34-й минуте ударом Шины головой с близкого расстояния – мяч прошел рядом с дальней штангой. Больше реальных моментов в первом тайме не возникало, но он завершился на высоких скоростях с атаками в обе стороны.

После перерыва Олимпик перехватил инициативу и быстро открыл счёт: на 53-й минуте Кравченко прошел по правому флангу и прострелил в центр штрафной, а Тейшейра расстрелял ворота – 1:0. Сразу же дончане могли удвоить преимущество дальним забросом Кравченко, после которого мяч полетел за шиворот Сарнавскому – штанга спасла Львов! Также с дистанции пробивал Балашов, однако этот выстрел был неточным. Встревоженный Егише Меликян сразу же начал проводить замены, бросив в бой Нича и Приймака.

Олимпик не останавливался, чуть не забив на 64-й минуте усилиями Шахаба, которому с нескольких метров не удалось замкнуть прострел. Львов мог наказать навесом Татаркова с замыканием Нича – Кичак парировал! "Горожане" после замен вообще начали играть агрессивнее, однако остроты это не прибавляло. Впрочем, Олимпик после часа в высоком темпе также сбавил обороты. К 80-й минуте ничего, кроме замен, в матче не происходило.

На 81-й минуте дончане вполне могли остаться в меньшинстве после фола Цімбалюка, у которого уже была карточка, но арбитр Дмитрий Кривушкин показал жёлтую Кравченко, просто бежавшего рядом (но это, якобы, было предупреждение за какой-то предыдущий фол). Львовяне же разродились неплохой атакой и штрафным на 82-й, но Приймак пробил слишком неточно. Наказание пришло мгновенно: Тейшейра на скорости сместился с левого фланга и шедевральным ударом метров с 24-х закрутил мяч в дальнюю девятку – 2:0! Львов капитулировал.

Таким образом, Олимпик прервал десятиматчевую безвыигрышную серию, набрал 23 очка и поднялся на девятую позицию в турнирной таблице. Львов, имея в активе 22 зачётных балла, опустился на предпоследнюю строчку.

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