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"Наш план на гру спрацював": Мелікян знайшов позитив у поразці Львова від Олімпіка

11:53 119 Читать на русском
"Наш план на гру спрацював": Мелікян знайшов позитив у поразці Львова від Олімпіка
Олімпік – Львів – 2:0 / ФК Олімпік

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян прокоментував черговий програш своєї команди у чемпіонаті України.

53’ Максім Тейшейра
84’ Максім Тейшейра
 
53’ Максім Тейшейра
84’ Максім Тейшейра

"Програвати завжди неприємно. Звичайно, нам хотілося взяти три очки. Але постійні переїзди даються взнаки. Накопичується втома і динаміка гри втрачається. Однак навіть в цих умовах ми створювали моменти. Нам просто потрібно було їх реалізувати.

Олімпік – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Наш план на гру спрацював: ми змусили Олімпік йти у високий пресинг і у нас з'явилися вільні зони попереду, виходили швидкі атаки, але, знову ж таки, підвела реалізація. Натомість суперник у цьому компоненті досяг успіху. Та ми не падаємо духом і будемо готуватися до наступних матчів", – цитує Мелікяна офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, перемога дозволила донецькій команді випередити Львів у турнірній таблиці – Олімпік набрав 23 очки і перебуває на дев'ятій сходинці. Підопічні Егіше Мелікяна з 22-ма пунктами передостанні.

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