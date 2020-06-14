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Олімпік – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

08:25 5 Читати українською
Олімпік – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Олімпік – Львів – 2:0 / Фото з відкритих джерел

У рамках 25-го туру УПЛ Львів на виїзді поступився Олімпіку (0:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

53’ Максим Тейшейра
84’ Максим Тейшейра
 
53’ Максим Тейшейра
84’ Максим Тейшейра

Главные события матча разворачивались во втором тайме. Героем встречи стал Максим Тейшейра, которому удалось дважды поразить ворота Богдана Сарнавского.

Олимпик дома победил Львов – дончане прервали 10-матчевую безвыигрышную серию, Тейшейра забил шедевральный гол

Особенно эффектным получился второй гол французского полузащитника Олимпика – он на скорости сместился с левого фланга и шедевральным ударом метров с 24-х закрутил мяч в дальнюю девятку!

Как следствие, Олимпик прервал десятиматчевую безвыигрышную серию, набрал 23 очка и поднялся на девятую позицию в турнирной таблице. Львов, имея в активе 22 зачетных балла, опустился на предпоследнюю строчку.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Олимпик - Львов Богдан Сарнавский Богдан Сарнавский Олимпик Олимпик УПЛ Видеоновости Львов Львов Максим Тейшейра Максим Тейшейра
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