Олімпік – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У рамках 25-го туру УПЛ Львів на виїзді поступився Олімпіку (0:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Главные события матча разворачивались во втором тайме. Героем встречи стал Максим Тейшейра, которому удалось дважды поразить ворота Богдана Сарнавского.

Олимпик дома победил Львов – дончане прервали 10-матчевую безвыигрышную серию, Тейшейра забил шедевральный гол

Особенно эффектным получился второй гол французского полузащитника Олимпика – он на скорости сместился с левого фланга и шедевральным ударом метров с 24-х закрутил мяч в дальнюю девятку!

Как следствие, Олимпик прервал десятиматчевую безвыигрышную серию, набрал 23 очка и поднялся на девятую позицию в турнирной таблице. Львов, имея в активе 22 зачетных балла, опустился на предпоследнюю строчку.

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