Защитник Шахтера Валерий Бондарь и его жена Даша Савина решили провести отпуск в живописных местах.

Супруги уже 4 дня отдыхают на солнечных Мальдивах. Даша же не теряет случая делиться кадрами с отдыха, иногда даже достаточно откровенными.

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"Наш медовый месяц", – написала Савина под одним из фото со своим мужем в Instagram.

К слову, Валерий Бондарь сыграл за Шахтер 8 матчей в первой части сезона, а его жена проводила время в кадре – ведущей программы "Великий Футбол" на ТК "Футбол".