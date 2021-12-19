"Наш медовий місяць": Савіна ділиться відвертими фото з відпочинку на Мальдівах
12:14 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Валерій Бондар і його дружина Даша Савіна вирішили провести відпустку у мальовничих місцях.
Подружжя вже 4 дні відпочиває на сонячних Мальдівах. Даша ж не втрачає жодної нагоди поділитись кадрами з відпочинку, інколи досить відвертими.
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"Наш медовий місяць", – написала Савіна під одним із фото зі своїм чоловіком в Instagram.
До слова, Валерій Бондар зіграв за Шахтар 8 матчів у першій частині сезону, а його дружина проводила час в кадрі – ведучою програми "Великий Футбол" на ТК "Футбол".
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