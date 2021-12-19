Неделю назад, 12 декабря, 19-летний хавбек сделал предложение своей девушке Лизе. Она сказала "да". А накануне Георгий поделился еще одной новостью – он впервые станет отцом.

Цыганков сделал предложение своей любимой на Мальдивах

Соответствующими фотографиями Судаков поделился в Instagram . "Под твоим сердцем стучится второе, скоро нас будет трое", – написал он. В комментариях одноклубники начали поздравлять игрока с предстоящим пополнением.

Сейчас Георгий и Лиза отдыхают в Доминиканской Республике. В первой части сезона Судаков провел за Шахтер 14 матчей во всех турнирах, отличился четырьмя голами и одним ассистом.