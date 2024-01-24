Как только стало известно, что ожидающийся соперник Славии – Слован – сыграл товарищеский матч с московским Динамо, пражский клуб решил отказаться от встречи с ним. "В таком случае мы не будем играть товарищеский матч", – заявил председатель совета директоров пражской Славии Ярослав Тврдик.

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"Если речь идет о вторжении России в Украину, то позиция Славии ясна уже два года.

Мы наблюдаем ужасы войны в прямом эфире. Мы были одним из первых клубов, которые открыто поддержали Украину. Мы по-прежнему стоим рядом с ней. Мы разместили в гостинице Славии более сотни украинских беженцев, я сам усыновил украинского сироту, он учится в нашей молодежной академии.

У нас два украинских футболиста, жена нашего бывшего первого помощника тренера родом из Украины. Наш клуб и болельщики четко знают, на чьей они стороне. Сейчас речь идет не о спорах о связи футбола и политики, а о четких ценностях. Если это война, мы не можем оставаться равнодушными".

После отмены матча между Славией и Слованом к пражскому клубу обратился словацкий клуб ВиОн. Он предложил заменить Слован в спарринге – и Славия приняла это предложение.

"Поскольку по текущему коэффициенту мы 32-я лучшая команда Европы, недостатка в желающих сыграть с нами нет. Как только мы отменили матч со Слованом, с нами связались соперники из Польши, Швейцарии и Австрии. Когда мы увидели реакцию ФК ВиОн, то сначала проверили, был ли интерес искренним или это просто было выражением поддержки. Мы договорились о том, что это будет особенный матч. Средства от продажи билетов и телетрансляции мы пожертвуем Украине", – заявил Ярослав Тврдик в интервью Nitrianske noviny.

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