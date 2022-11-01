"Я вас прошу, уважаемые президенты клубов УПЛ, соберитесь уже, пожалуйста. Как хотите: по скайпу, по телеграмму, по зуму... Съезжайтесь в Киев, сядьте в ресторан, закройтесь и разберитесь между собой – что вы хотите от этого футбола, как вы хотите, чтобы он развивался. Пожмите друг другу руки, договоритесь, выберите президента УПЛ среди вас.

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Я уже однозначно понимаю, что президентом УПЛ должен быть кто-то из владельцев клубов украинской Премьер-лиги. Кто-то, кто будет честным и справедливым, кому общий успех проекта будет важнее, чем одноминутный успех его клуба.

Я вас прошу, сделайте что-нибудь. Потому что пока то, что вы делаете с нашим футболом, – вы умножаете его на ноль. С точки зрения уровня, качества, имиджа и продукта. Продукта, который с течением времени можно продать", – сказал Вацко в эфире "Вацко on air".

Напомним, последним президентом УПЛ был швейцарец Томас Гримм. С 2020 года до сих пор у нас не могут найти достойного кандидата на эту должность – номинально высшим дивизионом руководит исполнительный директор Евгений Дикий.

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