Ексклюзив "Футбол 24" з Максимом Прядуном, 25-річним нападником Металіста, який надовго запам'ятає матч проти Львова.

Металіст не зумів втримати перемогу у матчі зі Львовом. Максим Прядун знову забив і зрівнявся з Артемом Довбиком у списку топ-голеадорів УПЛ. В обох тепер по 6 результативних ударів. Однак наступний тур 25-річний форвард Металіста пропустить – у матчі зі Львовом він отримав два попередження.

Про справедливість вилучення та особливі святкування своїх голів Прядун розповів Футбол 24.

– Ми не задоволені результатом. Кожна гра – це шанс перемогти і Металіст концентрувався виключно на трьох очках. На жаль, не все склалося так, як ми задумували.

– Для вас матч розпочався чудово – вже на 9-й хвилині ви відкрили рахунок.

– Разом із тренерським штабом ми працюємо над розіграшами стандартів. Зокрема із Андрієм Олександровичем Диканем розбирали такі моменти. Цього разу вигадали такий розіграш. Усі хлопці відволікли на себе суперників, а я звільнився. Залишився наодинці і відправив м'яч у сітку. Чайковський свідомо подавав, а я набігав. Все спрацювало як слід.

– Ще до перерви ви отримали жовту картку. Вона із категорії тих, які називають необов'язковими?

– Я не знаю… Стояв у стінці, вийшов. Рефері розцінив це, як порушення.

– На 61-й хвилині ви отримали друге попередження за нібито симуляцію. Ви саркастично аплодували арбітру?

– Навіть згадувати про це не хочеться. Обидві жовті картки вийшли такими… Хлопцям у ноги стрибають, ламають, а тут такі попередження роздають. Нехай буде.

– Матч додивлялися у роздягальні?

– Я пішов туди, гол суперника не бачив. Вже згодом дізнався про те, що ми пропустили.

– Металіст класно розпочав, але зараз трохи пригальмував.

– До кінця року залишається ще 6 турів. Час, щоб виправити усе, є.

– Ви забили свій шостий гол і наздогнали Артема Довбика у списку найкращих бомбардирів.

– Передусім я працюю на команду. Лідерство у гонці бомбардирів? Я тільки за те, щоб виграти її (Усміхається).

– Після кожного туру заглядаєте, скільки голів у конкурентів: Довбика, Буяльського, Таллеса?

– Ні, іноді заходжу та дивлюся результати матчів інших команд. Не зациклююся на персональних показниках. Нічого надзвичайного – працюю, як працював. Якщо чесно, то більше хвилююся за глобальні моменти. Футбол на другому плані, усі ми переживаємо через війну.

– У вас особливе святкування голів. Сьогодні показували окуляри.

– А я завжди по-різному святкую.

– Адресували послання комусь на лаву запасних?

– Ні, це для усієї команди (Сміється). Ідей для святкування вистачає. Головне – забивати.

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