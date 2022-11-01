"Я вас прошу, шановні президенти клубів УПЛ, зберіться вже, будь ласка. Як хочете: по скайпу, по телеграму, по зуму... З'їдьтеся в Київ, сядьте в ресторані, закрийтесь та розберіться між собою – що ви хочете від цього футболу, як ви хочете, щоб він розвивався. Потисніть один одному руки, домовтеся, виберіть президента УПЛ серед вас.

УПЛ назвала найкращого тренера 10-го туру – переможець допоміг лідеру першості відірватись від переслідувача

Я вже однозначно розумію, що президентом УПЛ повинен бути хтось із власників клубів української Прем’єр-ліги. Хтось, хто буде чесним та справедливим, кому загальний успіх проекту буде важливішим, ніж однохвилинний успіх його клубу.

Я вас прошу, зробіть щось. Тому що поки що те, що ви робите з нашим футболом, – ви множите його на нуль. З точки зору рівня, якості, іміджу та продукту. Продукту, який з часом можна продати", – сказав Вацко в ефірі "Вацко on air".

Нагадаємо, останнім президентом УПЛ був швейцарець Томас Грімм. З 2020 року і дотепер у нас не можуть знайти достойного кандидата на цю посаду – номінально найвищим дивізіоном керує виконавчий директор Євген Дикий.

"Футбол на другому плані, усі ми переживаємо через війну": бомбардир Металіста наздоганяє Довбика, але отримує червону