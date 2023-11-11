Суд г. Шамбери отклонил апелляцию украинского правительства относительно экстрадиции владельца Ворсклы Константина Жеваго, сообщает Reuters.

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Согласно решению французской Фемиды, Украина, находясь в состоянии войны, была вынуждена отступить от выполнения обязанностей по международным договорам и не может гарантировать, что к Жеваго будут применены фундаментальные процессуальные гарантии в частности, в части права на справедливое судебное разбирательство и права на защиту.

Напомним, Жеваго подозревают в растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит". В 2019 году Украина выдала ордер на арест 49-летнего бизнесмена, а в 2021-м – международный ордер. 28 декабря 2022 года олигарх был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. В январе 2023-го французский суд в городе Шамбери решил освободить Жеваго под залог в 1 миллион евро до слушания дела о его экстрадиции в Украину. 30 марта суд во Франции отказал украинским правоохранительным органам в экстрадиции.

В марте 2023 года хозяйственный суд в Киеве арестовал активы Жеваго на 46 миллиардов гривен в рамках иска Фонда гарантирования вкладов. А 3-го августа САП и НАБУ сообщили о еще одном подозрении фигуранту о передаче взятки экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву.

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