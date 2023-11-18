"Сине-желтые" находятся в шаге от выхода на чемпионат Европы. О подготовке к решающей дуэли с Италией и феерии молодежной сборной смотрите в новом выпуске "Футбол 24".

В предпоследнем туре квалификации на Евро-2024, который состоится в Германии, сборная Италии поиздевалась и отомстила Северной Македонии (5:2) за непопадание на Мундиаль в Катаре. Теперь для выхода из группы С итальянцам достаточно сыграть в последнем туре против Украины вничью, правда, сами игроки "Скуадры Адзурры" настроены только на победу.

Кроме того, накануне свой матч в рамках отбора на Евро-2025 провела украинская молодежка, разгромив сверстников из Люксембурга (4:0). Дебютным голом удалось отличиться Арсению Батагову, которого уже нарекли в команде Мельгосы настоящим ветераном. Об этом и не только – в новом видео на YouYube-канале "Футбол 24".

Украина разбила Люксембург и продолжает лидировать в отборе на Евро-2025 U-21 – помощь Реброва дала результат