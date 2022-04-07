Руководитель Вереса Иван Надеин рассказал, как его семья чуть не оказалась под оккупацией русских нелюдей.

"К нам война зашла прямо в дом. Мы с семьей жили в Ирпене, дом был оккупирован. Почувствовали весь этот ужас, который там был.

"Мої батьки, які пережили німецьку окупацію, перевернулися в могилі": катівня у Бучі була за 800 метрів від його дому

Мы уехали, как только война началась, но там остались наши охранники, которых расстреляли", – цитирует Надеина Instagram Вереса.

Напомним, недавно украинские войска освободили город Ирпень на Киевщине. Факты преступлений россиян в регионе ужасают – изуродованные тела, замученные пленные и уничтожены большинство домов.

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