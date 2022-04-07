Очільник Вереса Іван Надєїн розповів, як його сім'я ледь не опинилася під окупацією російських нелюдів.

"До нас війна зайшла прямо в будинок. Ми з родиною жили в Ірпені, будинок був окупований. Відчули весь цей жах, який там був.

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Ми поїхали, як тільки війна розпочалася, але там залишилися наші охоронці, яких розстріляли", – цитує Надєїна Instagram Вереса.

Нагадаємо, нещодавно українські війська звільнили місто Ірпінь, що на Київщині. Факти злочинів росіян у регіоні жахають – понівечені тіла, закатовані полонені і знищені більшість будинків.

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