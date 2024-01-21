Полузащитник Альмерии Гонсало Мелеро не сдерживал эмоций после завершения поединка 21-го тура Ла Лиги против Реала.

Альмерия со скандалом проиграла Реалу, ведя в счете 2:0. Арбитр отменил один из голов в ворота Кепы из-за сомнительного фола, засчитал гол Винисиуса предплечьем и добавил 11 минут – мадридцы в компенсированное время вырвали победу.

Три пропущенных гола Кепы и огненный камбэк Мадрида в видеообзоре матча Реал – Альмерия – 3:2

Работа судьи, очевидно, очень не понравилась представителям Альмерии, в частности, Гонсало Мелеро. "Сегодня нас ограбили. То, что произошло сегодня, переходит все границы", – приводит слова Мелеро Madrid Xtra.

Напомним, что благодаря этой победе Реал набрал 51 пункт и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, опередив Жирону.

Реал на последних минутах вырвал скандальную победу над Альмерией – Кепа пропустил трижды