Реал вырвал победу над Альмерией в поединке 21-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Альмерия на "Футбол 24".

Уже на 39 секунде Альмерия повела в счете – Рамазани оставили одного в штрафной, а он легко пробил Кепу ударом в касание. Перед перерывом счет стал 0:2 – Эдгар Гонсалес мощным ударом с лета во второй раз огорчил Кепу.

Реал на последних минутах вырвал скандальную победу над Альмерией – Кепа пропустил трижды

После перерыва Беллингем отыграл один мяч, реализовав пенальти. Альмерия довольно быстро восстановила отрыв в 2 гола, но арбитр отменил взятие ворот из-за фола в центре поля. Реал выровнял положение на 67-й минуте – Винисиус плечом замкнул навес Чуамени. Арбитр добавил аж 11 минут до второго тайма и этого хватило, чтобы Мадрид дожал соперника. Карвахаль на дальней штанге сумел замкнуть скидку Беллингема.