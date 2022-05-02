"Какая линия вызывает вопросы? Опорная зона. У нас есть Степаненко и Сидорчук, в которых мы не видим проблем, они дают нужный баланс. Но мы смотрим в будущее.

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Например, у нас была победа на чемпионате мира U-20, и те игроки уже должны были сделать шаг вперед. На этой позиции играли Чех и Дришлюк, но сейчас они не готовы к сборной.

Мне кажется, в УПЛ сейчас нет такого футболиста, но нас с Александром Петраковым очень радует один игрок. Не буду говорить, кто это. Возможно, его вызовут на сбор", – сказал Кампомар в программе "ТаТоТаке".

Напомним, сборная Украины уже приступила к подготовительному сбору в Словении. Впереди у команды Александра Петракова несколько товарищеских поединков (известен первый спарринг-партнер – Боруссия М).

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