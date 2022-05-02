"Нас дуже тішить один гравець": аналітик збірної України назвав найпроблемнішу позицію команди і анонсував дебютанта
Авраам Кампомар, тренер-аналітик "синьо-жовтих", заінтригував потенційним новобранцем.
"Яка лінія викликає запитання? Опорна зона. У нас є Степаненко та Сидорчук, у яких ми не бачимо проблем, вони дають потрібний баланс. Але ми дивимось у майбутнє.
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Наприклад, у нас була перемога на чемпіонаті світу U-20, і ті гравці вже мали зробити крок уперед. На цій позиції грали Чех та Дришлюк, але вони зараз не готові до збірної.
Мені здається, в УПЛ зараз немає такого футболіста, але нас з Олександром Петраковим дуже тішить один гравець. Не говоритиму, хто це. Можливо, його викличуть на збір", – сказав Кампомар у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, збірна України вже розпочала підготовчий збір у Словенії. Попереду у команди Олександра Петракова декілька товариських поєдинків (наразі відомий перший спаринг-партнер – Борусія М).
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