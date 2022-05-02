"В хорошем настроении отправляюсь в расположение сборной Украины. Мы ведь все соберемся и сборная будет готовиться к очень важным играм. Хотим порадовать нашу нацию, победить в этих матчах и показать, что нас не зря сюда вывезли.

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Эта победа будет предшествовать тому, что будет в нашей стране. Надеемся, наши ребята тоже одержат победу в этой ожесточенной войне. Обязательно увидите нашу сборную в Катаре.

Я знаю Александра Васильевича (Петракова, – Футбол 24) как требовательного тренера, который всегда будет требовать победы и результата несмотря ни на что. Во главе национальной сборной всегда был, есть и будет результат, поэтому мотивация всех игроков будет запредельной. Все хотят поехать на чемпионат мира, ведь сборная Украины давно там не была", – цитирует Бондаря официальный сайт Шахтера.

Напомним, сборная Украины запланировала спарринг с Боруссией М 11 мая, а 1 июня должна встретиться со сборной Шотландией в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

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